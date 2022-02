Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Nachtrag zu Meldung 4642850 Hintergründe zum SEK Einsatz in Bad Pyrmont

Bad Pyrmont (ots)

Am Mittwochmorgen (02.02.2022) kam es in der Brunnenstraße in Bad Pyrmont zu einem SEK Einsatz. (Wir berichteten https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57895/513659).

Hintergrund sind gleich mehrere Straftaten, von der die Polizei Bad Pyrmont am frühen Morgen Kenntnis erlangte.

Gegen 05.00 Uhr erschien ein 37 Jahre alter, polizeibekannter Mann in der Wache des Polizeikommissariats in der Bahnhofstraße.

Der Mann gab an, er habe in der Nacht an einer Party in einem Zimmer in einer Pension in der Brunnenstraße teilgenommen. Dabei sei sowohl von ihm, wie auch von den anderen Gästen (männlich 17 Jahre, männlich 19 Jahre, männlich 24 Jahre, männlich 27 Jahre, männlich 43 Jahre und weiblich 15 Jahre) Alkohol und Betäubungsmittel konsumiert worden. Zutritt erhielten alle Gäste durch den 43-Jährigen, der dauerhaft ein Zimmer in der Pension bewohnt.

Die Party eskalierte dahingehend, dass der 27-Jährige verlangt haben soll, die anderen Zimmer der Pension nach Wertsachen zu durchsuchen. Als sich der 37-Jährige geweigert habe, habe der 27-Jährige ihn mit einem Messer bedroht und genötigt, sich an den Straftaten zu beteiligen. Aus mehreren Zimmern wurden Elektrogeräte entwendet. In die Zimmer gelangten die Männer mit aufgefundenen Zweitschlüsseln.

Später stellte der 37-Jährige das Fehlen seines eigenen Handys fest. Als er die anderen "Partygäste" damit konfrontierte, schlugen und traten alle sechs auf ihn ein. Der 37-Jährige wurde dadurch verletzt.

Das Diebesgut wurde nach Angaben des Verletzten aufgeteilt.

Die Staatsanwaltschaft Hannover ordnete am Morgen die Durchsuchung des Pensionszimmers an. Bis auf den 27-Jährigen wurden alle "Partygäste" angetroffen. Da Teile des Diebesgutes fehlten wurde in der Folge auch die Durchsuchung der Wohnung des 27-Jährigen, bzw. dessen Lebensgefährtin, wo er sich aufhalten sollte, angeordnet.

Da der 27-Jährige als polizeifeindlich und äußerst aggressiv bekannt ist und zudem im Besitz einer Waffe sein sollte, wurde durch die Beamten des Polizeikommissariats Bad Pyrmont das SEK Hannover zur Unterstützung angefordert.

Die Wohnung wurde durch das SEK geöffnet. Der Tatverdächtige angetroffen. Der Mann ließ sich widerstandslos festnehmen.

Die Durchsuchungen führten zum Auffinden des Diebesgutes sowie einer täuschend echt aussehenden Softair-Pistole. Darüber hinaus wurden geringen Mengen Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Wohnungseinbruchdiebstahl, Diebstahl eines Mobiltelefons, gefährlicher Körperverletzung und Nötigung und Verdacht eines Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Allen Tatverdächtigen wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Hannover Blutproben entnommen. Sie wurden nach Beendigung aller polizeilichen Maßnahmen aus dem Polizeigewahrsam entlassen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell