Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Rosbach v.d.H.: Schwerer Verkehrsunfall auf Kreisstraße

Friedberg (ots)

+++ Rosbach v.d.H.: Schwerer Verkehrsunfall auf Kreisstraße

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Freitagmorgen auf der Kreisstraße zwischen Nieder-Rosbach und Ober-Wöllstadt.

An der Kollision gegen 9.20 Uhr in Höhe der Brunnenmühle waren drei Fahrzeuge beteiligt. Eine Person erlitt dabei lebensbedrohliche Verletzungen und musste mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde auch eine weitere Person leichter verletzt. Die zuständige Staatsanwaltschaft ordnete die Hinzuziehung eines Unfallgutachters an.

Die Fahrbahn ist aufgrund der andauernden Maßnahmen weiterhin voll gesperrt.

Es wird nachberichtet.

+++

Tobias Kremp

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell