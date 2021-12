Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Diesel abgepumpt + Einbruch in Supermarkt + Hochwertigen Audi gestohlen + Kollision beim Abbiegen

Friedberg (ots)

weitere Pressemeldungen der Polizeidirektion Wetterau vom 16.12.2021

Rosbach: Diesel abgepumpt

Diebe entwendeten zwischen Mittwochnachmittag (16 Uhr) und Donnerstagmorgen (5.20 Uhr) etwa 170 Liter Diesel-Kraftstoff aus dem Tank einer Sattelzugmaschine, die im Tatzeitraum in der Carl-Benz-Straße in Ober-Rosbach abgestellt war. Zuvor hatten sie den Tankverschluss aufgehebelt, welcher dabei beschädigt wurde. Aufgrund des Gewichts des Diebesgutes muss zum Abtransport mit einiger Wahrscheinlichkeit ein Fahrzeug genutzt worden sein. Hinweise in diesem Zusammenhang erbittet die Polizei in Friedberg, Tel. 06031/6010.

Nidda: Einbruch in Supermarkt

In der Nacht auf Mittwoch verschafften sich Einbrecher Zugang zu einem Supermarkt in der Straße "Am Langen Steg". Etwa gegen 3 Uhr hatten die Straftäter ein Fenster aufgehebelt und waren in einem Sozialraum eingestiegen. Ob etwas entwendet wurde, steht bislang nicht fest. Hinweise erbittet die Kripo in Friedberg unter Tel. 06031/6010.

Butzbach: Hochwertigen Audi gestohlen

Einen hochmotorisierten SUV von Audi entwendeten Autodiebe in der Nacht zu Mittwoch im Ortsteil Ostheim. Der schwarze SQ7 im Wert von etwa 60.000 Euro stand in der Nacht vor einem Haus in der Bahnhofsallee. Hinweise erbittet die Kriminalpolizei in Friedberg, Tel. 06031/6010.

Wölfersheim: Kollision beim Abbiegen

Zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen kam es am späten Mittwochnachmittag auf der Bundesstraße zwischen Wölfersheim und Hungen. Der 26-jährige Fahrer eines grauen Audi erlitt dabei leichte Verletzungen. Gegen 17.30 Uhr die 52 Jahre alte Fahrerin eines schwarzen Mercedes die B455 aus Richtung Wölfersheim kommend und wollte nach links auf die A45 abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden Audi. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto des 26-Jährigen gegen einen an der Anschlussstelle wartenden schwarzen Kia geschleudert, an dessen Steuer sich ein 42-Jähriger befand und drückte diesen dabei in die Leitplanke. Mercedes und Audi mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich derzeitigen Schätzungen zufolge auf etwa 60.000 Euro.

Tobias Kremp

Pressesprecher

