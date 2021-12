Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Friedberg: Tankstelle überfallen

Friedberg (ots)

Am späten Dienstagabend (14.12.2021) überfiel ein bislang unbekannter Täter die Tankstelle in der Fauerbacher Straße. Gegen 22.50 Uhr betrat der Räuber den Verkaufsraum und bedrohte den 43-jährigen Kassierer mit einem Messer, wobei er die Herausgabe des Bargeldes forderte. Der Angestellte verbarrikadierte sich daraufhin geistesgegenwärtig in einem Lagerraum. Als er diesen mehrere Minuten später wieder verließ, war der Straftäter verschwunden, ohne an die Kasse gekommen zu sein.

Mehrere Polizeistreifen fahndeten nach dem Flüchtigen, konnten diesen am Abend jedoch nicht mehr aufspüren. Bei diesem soll es sich bisherigen Erkenntnissen zu folge um einen schlanken, etwa 170 cm großen Mann mit südländischem Teint, im Alter von ungefähr 65 Jahren, handeln. Dieser trug zur Tatzeit eine graue Winterjacke und hatte über den Kopf eine Kapuze gezogen. Im Gesicht trug er eine Mundnasenbedeckung.

Die Friedberger Kriminalpolizei ermittelt und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06031/6010.

- Hatte jemand die Tat beobachten können?

- Wem ist der Tatverdächtige vor der Tat oder während der anschließenden Flucht begegnet?

- Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe aufgefallen?

- Wer kann Angaben zur Identität des Tatverdächtigen machen?

Tobias Kremp

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell