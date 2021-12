Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Kassierer überfallen + In der S-Bahn masturbiert + Feuerwehrgerätehaus beschmiert + Werkzeug gestohlen + Quadfahrer unter Alkoholeinfluss überschlagen + Unfall beim Abbiegen

Pressemeldungen der Polizeidirektion Wetterau vom 14.12.2021

Ortenberg: Kassierer überfallen

Am Montagnachmittag (13.12.21) wurde die Tankstelle in der Wilhelm-Leuschner-Straße in Ortenberg überfallen. Der noch unbekannte Räuber betrat gegen 17.20 Uhr den Verkaufsraum, wo er den 23-jährigen Angestellten im Kassenbereich mit einem Messer bedrohte und sich das in zwei Registrierkassen vorrätige Bargeld teils nahm, teils übergeben ließ. Mit seiner Beute in Höhe weniger Hundert Euro flüchtete der Unbekannte. Der Kassierer blieb körperlich unverletzt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll es sich bei dem Täter um einen etwa 180 cm großen Mann mit nicht näher verifizierbarem, ausländischem Akzent, im Alter von 40 bis 50 Jahren gehandelt haben. Zur Tatzeit trug er eine dunkle Fleece-Jacke (dunkelblau oder schwarz), darunter offenbar einen Kapuzenpullover sowie eine Mütze mit weißem Schirm.

Die Wetterauer Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts des besonders schweren Raubs und bittet um Hinweise unter Tel. 06031/6010. Die Ermittler fragen insbesondere: Wem sind zur genannten Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe aufgefallen? Wer hatte die Tat beobachten können? Wem ist die beschriebene Person vor oder nach Tatausführung begegnet?

Bad Vilbel: In der S-Bahn masturbiert

Für einige Aufregung sorgte am Dienstagmorgen ein Exhibitionist in der S6 zwischen Bad Vilbel und Friedberg. Gegen 8 Uhr hatten Fahrgäste einen Mann bemerkt, der in einem abgetrennten Abteil der ersten Klasse saß und sich selbst befriedigte. Eine sofort entsandte Polizeistreife konnte die männliche Person wenige Augenblicke später an der Haltestelle im Ortsteil Dortelweil noch an seinem Sitzplatz vorläufig festnehmen und dort an Kollegen der Bundespolizei übergeben.

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen schlanken, 24-jährigen Mann mit kurzen, schwarzen Haaren und Dreitagebart, der in Deutschland über keinen festen Wohnsitz verfügt. Bekleidet war dieser mit einer braunen Jacke, Pullover mit über den Kopf gezogener Kapuze und schwarzer Jogginghose.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Beschuldigte nach Benennung eines Zustellungsbevollmächtigten wieder entlassen. Mögliche Geschädigte sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich telefonmisch bei der Bundespolizei in Frankfurt am Main zu melden, Tel. 069/130145-1100.

Friedberg: Feuerwehrgerätehaus beschmiert

Sprayer haben zwischen Freitagabend, 18 Uhr und Montagnachmittag, 14 Uhr die Fassade des Feuerwehrgerätehauses in der Wetteraustraße mit grünen und violetten Buchstaben- und Zahlenkombinationen verunstaltet. Der so verursachte Schaden beträgt mehrere Hundert Euro. Hinweise erbittet die Polizei i n Friedberg, Tel. 06031/6010.

Florstadt: Werkzeug gestohlen

Aus einem Am Meisenring in Nieder-Mockstadt parkenden, weißen Fiat entwendeten Diebe zwischen Samstagnachmittag (15 Uhr) und Montagmorgen (8 Uhr) neben einem Akkuschrauber und einem Akkubohrer von Milwaukee auch einen Bohrhammer von Hilti sowie einen Werkzeugkoffer. Wie es den Langfingern gelungen war, sich Zugang zum Fahrzeuginnenraum zu verschaffen, ist derzeit Gegenstand weiterer Ermittlungen. In diesem Zusammenhang bitten die Ermittler der Friedberger Polizei um Hinweise möglicher Zeugen, Tel. 06031/6010.

Nidda: Quadfahrer unter Alkoholeinfluss überschlagen

Auf der Bundesstraße zwischen Schotten und Friedberg hat sich am Montagnachmittag der Fahrer eines Quads mit seinem Fahrzeug überschlagen. Der 47-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Ein durch die hinzugerufene Polizei durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,3 Promille. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Mann ein Bremsmanöver eines vorausfahrenden Autos zu spät bemerkt. Beim Versuch, noch rechtzeitig auszuweichen kam es dann zum Unfall. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nidda zu melden, Tel. 06042/9648-180.

Bad Nauheim: Unfall beim Abbiegen

Auf der B3 kam es am Samstagmorgen (11.12.21) zu einem Verkehrsunfall in Höhe Bad Nauheim, in dessen Rahmen zwei Autofahrer verletzt wurden und mehrere 10.000 Euro Sachschaden entstanden.

Gegen 9.30 Uhr war der 31-jährige Fahrer eines grauen Opel aus Richtung Butzbach kommend unterwegs in Richtung Friedberg. Nach bisherigen Erkenntnissen bog der Opel-Fahrer im Bereich der Anschlussstelle Rödgen dann nach links ab. Dabei kam es zur Kollision mit dem weißen Mazda eines entgegenkommenden 28-Jährigen. Beide Fahrzeuge wurden durch den Zusammenstoß erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die beiden Unfallbeteiligten erlitten, soweit derzeit bekannt, glücklicherweise nur leichte Verletzungen.

Wie es zu dem Crash kommen konnte ermittelt nun die Polizei. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06031/6010 bei den Schutzleuten in Friedberg zu melden.

