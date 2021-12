Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: LKW-Auflieger samt Container gestohlen

Dömitz (ots)

Von einem Parkplatz in Dömitz haben unbekannte Täter zwischen Samstag und Montagmorgen einen LKW-Auflieger samt Container gestohlen. Der angerichtete Gesamtschaden soll sich ersten Schätzungen zufolge auf ca. 25.000 Euro belaufen. Der Diebstahl ereignete sich auf dem am Stadtrand gelegenen Parkplatz an der Kreuzung der Bundesstraßen 191 und 195. Offensichtlich haben die Täter den Auflieger an ein mitgebrachtes Zugfahrzeug gekoppelt und sind anschließend davongefahren. Beladen war rotbraune Frachtcontainer mit Feuerschalen, die für den Verkauf vorgesehen waren. Die Polizei leitete eine Fahndung nach dem LKW-Auflieger mit dem amtlichen Kennzeichen: HH- AC 5410 ein und nahm eine Strafanzeige wegen Diebstahls im besonders schweren Fall auf. Hinweise zu diesem Vorfall oder zum Verbleib des gestohlenen LKW-Aufliegers bzw. des Containers nimmt die Polizei in Ludwigslust (Tel. 03874/ 4110) entgegen.

