Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Vier Leichtverletzte bei Glätteunfällen

Ludwigslust-Parchim (ots)

Bei vier Glätteunfällen auf den Straßen des Landkreises Ludwigslust-Parchim sind am Donnerstagvormittag vier Personen leicht verletzt worden.

Auf der Verbindungsstraße zwischen Sülstorf und Holthusen stießen auf glatter Straße zwei PKW frontal zusammen. Dabei traf es eine Autofahrerin und ihr mitfahrendes Kind, die zur Beobachtung ins Krankenhaus gebracht wurden. Auch der Fahrer des anderen Autos kam ins Krankenhaus. Beide PKW wurden erheblich beschädigt.

Bei Groß Bengerstorf kam ein PKW von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Straßenbaum. Dabei verletzt sich der 19-jährige deutsche Fahrer leicht. Am PKW entstand Sachschaden. Er musste abgeschleppt werden.

Auch in Belsch und in Hagenow kamen Autos bei winterlichen Straßenverhältnissen jeweils von der Fahrbahn ab. Während in Belsch ein PKW gegen einen Leitpfosten rutschte, prallte in Hagenow ein Auto bei einem Einparkversuch gegen eine Straßenlaterne. In beiden Fällen kam es zu Sachschäden

