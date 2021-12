Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Polizei warnt vor Taschendiebstählen im Weihnachtsgeschäft

Ludwigslust-Parchim (ots)

In Einkaufswagen abgelegte Handtaschen bzw. der Griff in die nach hinten baumelnde Umhängetasche waren begünstigende Faktoren für Taschendiebstähle, die die Polizei in den vergangenen Tagen unter anderem in Wittenburg, Pampow, Grabow, Plau und Parchim registrieren musste. In den 7 seit Montagsbeginn gemeldeten Fällen kam es jeweils zum Verlust von Bargeld bzw. persönlichen Papieren. Nicht selten werden Handtaschen in Einkaufskörbe abgelegt bzw. angehängt, wobei ein kleiner, unbeobachteter Moment den Dieben ausreicht, um unbemerkt eine Geldbörse zu stehlen. Meist wird der Diebstahl erst später an der Kasse bemerkt.

Zum Schutz vor Taschendieben rät die Polizei: Niemals Wertgegenstände wie Geldbörsen, Handtaschen oder Mobiltelefone beim Einkaufen aus der Hand legen bzw. an den Einkaufswagen hängen. Prinzipiell sollten Wertgegenstände auch nie offen, beispielsweise in Einkaufstaschen oder Körben, transportiert werden. Sicherer ist es, Wertgegenstände in den Innentaschen der Oberbekleidung aufzubewahren. Umhängetaschen sollten immer im Sichtbereich, also vor dem Körper getragen werden.

