Polizei Braunschweig

POL-BS: Versuchter Raub mit Schreckschusswaffe

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Am Theater

16.11.2021, 19:00 Uhr

Durch zwei Täter wurde versucht, die Insassen eines Pkw zu überfallen. Hierbei wurden Schüsse aus einer Schreckschusswaffe abgegeben. Die Polizei ermittelt.

Am Dienstagabend ist es am Theater in Braunschweig zu einem versuchten Raub gekommen. Zwei Braunschweiger im Alter von 18 und 19 Jahren saßen in einem geparkten PKW am Theater. Plötzlich rissen zwei bislang unbekannte Männer die vorderen Türen des VW Sharan auf und bedrohten die Insassen mit einer Schreckschusswaffe. Einer der Täter gab Schüsse aus dieser Schreckschusswaffe ab. Die Insassen des Sharan konnten mit dem Auto entkommen, wobei es zu einem Unfall mit einem geparkten Jaguar kam. Hierbei verletzte sich der 19-Jährige an der Hand. Die Täter konnten noch vor Eintreffen der Polizei flüchten. Die Polizei hat Spuren gesichert und Zeugen vernommen. Auch der Sharan wurde auf Spuren untersucht. Es wurden Ermittlungen wegen eines versuchten schweren Raubes aufgenommen. Beide Täter werden als etwa 20 Jahre alt, ca. 180 cm groß, mit kurzen Haaren und dunkler Kleidung beschrieben. Einer der Täter war etwas kräftiger gebaut. Die Polizei sucht nach möglichen Zeugen der Tat. Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0531/476-2516.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell