Polizei Braunschweig

POL-BS: Die Polizei sucht Zeugen nach Sachbeschädigungen am Löwenwall

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Löwenwall

10.11.2021, 10:30 Uhr

Durch bislang unbekannte Täter wurde der Obelisk am Löwenwall durch Graffitis und roter Farbe beschädigt.

In der Zeit vom 08.11.2021 bis zum 10.11.2021 ist es am Obelisken auf dem Löwenwall zu zwei Sachbeschädigungen unabhängig voneinander gekommen. So wurde das Denkmal von unbekannten Tätern mit roter Farbe beschädigt. Des Weiteren wurden an allen vier Seiten des Obelisken Graffitis angebracht. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, sich telefonisch unter 0531-476/3516 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

