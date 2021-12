Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Versuchter Raub in Grabow - Polizei sucht Zeugen

Grabow (ots)

In Grabow hat am Freitagvormittag ein Unbekannter versucht, einen 55-jährigen Mann zu berauben. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der unbekannte Mann sich dem Opfer von hinten genähert und es aufgefordert haben, Bargeld zu übergeben. Dabei soll der Unbekannte auf das Opfer eingeschlagen haben. Nachdem das Opfer um Hilfe rief und Passanten auf den Vorfall aufmerksam wurden, verschwand der Täter ohne Beute. Der 55-Jährige wurde bei der Auseinandersetzung leicht verletzt und musste anschließend vor Ort ambulant behandelt werden. Ein Augenzeuge hatte die Polizei informierte, die kurz darauf die Fahndung nach dem unbekannten Täter, der ca. 30 Jahre alt, ca. 180 cm groß, schwarzhaarig und korpulent gewesen sein soll, einleitete. Der Tatverdächtige soll zudem mit einem beigefarbenen Kapuzenshirt und einer schwarzen Hose bekleidet gewesen sein. Bislang verlief die polizeiliche Fahndung nach dem Täter ohne Ergebnis. Die Polizei, die nun wegen versuchten Raubes ermittelt, bittet um weitere Zeugenhinweise zu diesem Vorfall, der sich kurz nach 10 Uhr in der Berliner Straße ereignet hat. Hinweise nimmt die Polizei in Ludwigslust (Tel. 03874/ 4110) entgegen.

