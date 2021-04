Polizei Paderborn

POL-PB: Unfallgeschädigte gesucht

Paderborn (ots)

(mb) Nach einem Parkplatzunfall an der Nordstraße am Freitagnachmittag (23.04.2021) sucht die Polizei die Geschädigte.

Beim Ausparken auf dem Parkplatz des Bio-Ladens an der Nordstraße stieß ein 20-jähriger Opel-Corsa-Fahrer um 13:45 Uhr gegen einen anderen geparkten Wagen. Der junge Fahrer ging in den Laden, um den Besitzer des Autos zu finden. Als er das Geschäft verließ, konnte er noch sehen, wie der beschädigte graue Pkw mit einer Frau am Steuer vom Parkplatz fuhr. Vermutlich hatte die Fahrerin den Schaden an ihrem Fahrzeug nicht bemerkt. Sie wird ebenso wie Unfallzeugen gebeten, sich unter der Rufnummer 05251/3060 mit dem Verkehrskommissariat in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell