POL-AA: Schwaikheim: Gefährliches Überholmanöver - Zeugen gesucht

Das Polizeirevier Winnenden sucht Zeugen nach einem gefährlichen Überholmanöver am Dienstagmittag auf der L 1140 zwischen Schwaikheim und Winnenden. Eine Peugeot-Fahrerin fuhr die Landesstraße gegen 15:30 Uhr in Richtung Winnenden entlang, als sie kurz vor einer Linkskurve von einem blauen VW Scirocco trotz Gegenverkehr überholt wurde. Die Peugeot-Fahrerin bremste ab und fuhr äußerst rechts, um dem VW-Fahrer ein Wiedereinscheren zu ermöglichen und so einen möglichen Verkehrsunfall mit dem entgegenkommenden Autofahrer zu verhindern. Das Polizeirevier Winnenden sucht nun sowohl den Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeugs, sowie weitere Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben bzw. denen der Scirocco evtl. bereits im Vorfeld durch seine Fahrweise aufgefallen ist. Hinweise werden telefonisch unter der Nummer 07195 6940 entgegengenommen.

