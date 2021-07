POL-AA: Ostalbkreis: Exhibitionist belästigte Frauen - Feuer in Lagerhalle - Unfälle

Aalen: Exhibitionist im Stadtgarten

Am letzten Donnerstag gegen 13 Uhr wurden zwei junge Frauen beim Stadtgarten von einem Exhibitionisten belästigt. Die beiden setzten sich im Stadtgarten auf eine Parkbank und bemerkten im Gebüsch einen Mann, der sich augenscheinlich selbst befriedigte und sein Geschlechtsteil vorzeigte. Möglicherweise wurden noch weitere Passanten von dem Exhibitionisten belästigt oder können zumindest zur Identifizierung des Tatverdächtigen Hinweise geben. Die Kriminalpolizei Aalen hat die Ermittlungen zu dem Vorfall übernommen und bittet Zeugen sich unter Tel. 07361/5800 zu melden.

Ellwangen: Unfall im Parkhaus

In einem Parkhaus in der Dalkinger Straße fuhr am Dienstagmorgen gegen 7.30 Uhr eine 18-jährige Fahrerin eines Leichtkraftrades in Richtung erste Etage. Hierbei kam sie nach rechts ab und stürzte von der Auffahrrampe. Ihr Fahrzeug landete dort in einem Kiesbett. Die 18-Jährige wurde beim Unfall leicht verletzt. Der Sachschaden am Zweirad beläuft sich auf 3500 Euro.

Heubach: Von Straße abgekommen

Ein 22-jähriger Golf-Fahrer befuhr am Dienstag gegen 00.30 Uhr einen Waldweg zwischen Lauterburg und Heubach. In einer scharfen Kurve kam er von der Straße ab und prallte mit seinem Auto gegen einen Betonpfeiler. Hierbei wurde der junge Autofahrer schwer verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Die örtliche Feuerwehr war zum Binden des ausgelaufenen Öls mit 17 Einsatzkräften im Einsatz. Der Sachschaden am Auto beläuft sich auf ca. 2000 Euro.

Aalen: Altpapiercontainer fing Feuer

Die örtliche Feuerwehr wurde am Dienstag gegen 12 Uhr auf den Plan gerufen, als ein Altpapiercontainer in einer Lagerhalle in der Bahnhofstraße Feuer gefangen hatte. Die Feuerwehr konnte den Brand des Containers, in dem überwiegend Kartonage lagerte, nach deren Eintreffen rasch löschen. Der beim Brand entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 2000 Euro. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Die Polizei Aalen hat die Ermittlungen zur noch unbekannten Brandursache aufgenommen.