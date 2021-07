Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbruch, Sachbeschädigung & Feuerwehreinsatz

Aalen (ots)

Weinstadt-Endersbach: Einbruch in Baustelle Zwischen Samstagnachmittag und Montagvormittag brachen bisher unbekannte Diebe in eine Baustelle in der Straße Junkeräcker ein und entwendeten von dieser mehrere Elektrowerkzeuge im Gesamtwert von rund 3000 Euro. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Weinstadt unter der Telefonnummer 07151 65061 entgegen. Leutenbach-Nellmersbach: Sachbeschädigung an Grundschule Zwischen Freitagnachmittag und Sonntagabend warfen bisher unbekannte Vandalen die Eingangstüre zur Küche der Nellmersbacher Grundschule ein. Zudem beschädigten die Täter noch ein Oberlicht. Der entstandene Schaden wird auf etwa 1500 Euro geschätzt. Zeugenhinweise werden vom Polizeiposten Schwaikheim unter der Telefonnummer 07195 969030 entgegengenommen. Plüderhausen: Feuerwehreinsatz Aufgrund eines technischen Defektes an einem Lastenaufzug in einer Firma in der Jakob-Schüle-Straße kam es am Dienstag gegen 11:40 Uhr zu einer Rauchentwicklung, wodurch der Brandalarm im Gebäude ausgelöst wurde. Die Freiwillige Feuerwehr Plüderhausen kam mit insgesamt 20 Einsatzkräften vor Ort, konnte aber schnell Entwarnung geben. Nach bisherigem Kenntnisstand entstand weder Sachschaden, noch wurden Personen verletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell