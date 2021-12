POL-WE: Seniorin schockiert - Skrupellose Betrüger ergaunern Bargeld

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

Friedberg (ots)

Pressemeldung der Polizei Wetterau vom 13.12.2021

Seniorin schockiert - Skrupellose Betrüger ergaunern Bargeld

Bad Vilbel: Nach einem Schockanruf erbeuteten die Täter in Bad Vilbel mehrere tausend Euro. Die Tat geschah bereits am Donnerstag, den 2. Dezember. Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Was war geschehen? Um die Mittagszeit erhielt eine Seniorin aus dem Samlandweg einen schockierenden Anruf von einem angeblichen Polizeibeamten. Ihr Mann sei in einen Verkehrsunfall verwickelt. Dabei seien eine Frau und ihr kleines Kind verstorben. Nun sitze der Gatte in Untersuchungshaft in einem Frankfurter Gefängnis. Falls sie eine Kaution zahlen könne, würde er frei gelassen. Im weiteren Verlauf des Telefonats fragte der vermeintliche Polizist die 83-Jährige nach ihren Vermögenswerten aus und forderte sie dazu auf, so viel Geld wie möglich von der Bank abzuheben. Die Seniorin war geschockt. Tatsächlich hatte ihr Ehemann nämlich kurz zuvor die Wohnung verlassen. So hielt die Frau die Geschichte für wahr und begab sich zur Bank, um ihren Mann alsbald wieder nach Hause holen und trösten zu können. Sie ließ sich zur Bank am Marktplatz fahren und hob 3000 Euro vom Konto ab. Inklusive weiterer 3000 Euro, die man zuhause aufbewahrte, übergab sie das Geld kurz darauf, um ihren Mann aus dem Gefängnis freizukaufen. Kurz darauf fiel der Schwindel auf, als der Gatte erklärte, keinen Unfall gehabt zu haben. Die betagte Dame wurde absichtlich geschockt, um sie um ihr Geld zu bringen. Der vermeintliche Polizist am Telefon war ein gerissener Betrüger. Die Polizei Bad Vilbel ermittelt wegen Trickbetruges und bittet um Hinweise zur Tat. Die Ermittler fragen: Welches Taxiunternehmen hat am Donnerstag, 2.12. gegen 15 Uhr eine Seniorin zur Bank am Marktplatz in Bad Vilbel gefahren?

Corina Weisbrod

