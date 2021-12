Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Mann tritt nach Mercedes in Rosbach + An Ampel aufgefahren - Frau schwer verletzt in Nidda

Mann tritt nach Mercedes

Rosbach: Zeugen sucht die Polizei in Friedberg nach einem Vorfall am Donnerstag (2.12.) an einer Waschanlage in Ober-Rosbach. In der Carl-Benz-Straße fuhr der Fahrer eines schwarzen Mercedes mit seinem frisch gewaschenen Fahrzeug aus der Waschstraße heraus und reihte sich in den Verkehr ein. Davon fühlte sich ein Mann mit Hund offenbar gestört. Er schrieb dem Mercedesfahrer hinterher und soll dem PKW schließlich auch gegen die hintere linke Seite getreten haben. Dann habe er sich über die Robert-Bosch-Straße in Richtung Stadtmitte entfernt. Am Auto entstanden Kratzer und ein geringer Sachschaden. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht nun den Mann, der ca. 60 Jahre alt und etwa 185 cm groß sein soll. Er habe einen kleinen Hund an der Leine mit sich geführt. Bekleidet sie der Mann mit einer hellen längeren Jacke gewesen. Hinweise nimmt die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 entgegen.

An Ampel aufgefahren - Frau schwer verletzt Nidda: Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Donnerstagnachmittag (9.12.) in Harb. An der roten Ampel in der Alois-Thums-Straße Ecke Königsberger Straße hielten ein Mazda und ein Opel. Offenbar ungebremst fuhr der 56-jährige Fahrer eines Mercedes auf die beiden Fahrzeuge auf. Die Fahrerin der Mercedes A-Klasse, eine 55-jährige aus dem Ostkreis zog sich bei der Kollision schwere Verletzungen zu. Rettungskräfte verbrachten die Frau in ein Krankenhaus. Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die Straße zeitweise voll gesperrt werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt etwa 8500 Euro. Ein Abschleppdienst verbrachte zwei Autos von der Unfallstelle. Warum der 56-Jährige verspätet reagierte und auf die beiden Fahrzeuge auffuhr ist nicht klar. Ein Grund könnte Alkohol sein. Der Mann aus einem Niddaer Ortsteil musste pusten. Das Gerät zeigte knapp 0,9 Promille. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Büdingen, Tel.: 06042/9648-0

Corina Weisbrod

