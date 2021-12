Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Schloss aufgebrochen-Rad gestohlen in Friedberg + Unfallflucht dank Zeugen aufgeklärt in Nidda + u.a.

Friedberg (ots)

Weitere Pressemeldungen der Polizei Wetterau vom 09.12.2021

Scheibe eingeschlagen - Einbrecher steigen in Bäckerei ein Bad Nauheim: Eine Scheibe zu einer Bäckerei schlugen Einbrecher in der Bahnhofsallee zwischen Mittwochabend und Donnerstagfrüh ein. Sie stiegen durch das eingeschlagene Fenster in die Räumlichkeiten ein und suchten nach Diebesgut. Zu finden gab es offenbar nichts. Der angerichtete Schaden beläuft sich jedoch auf etwa 5000 Euro. Hinweise auf Tat und Täter nimmt die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 entgegen.

Schloss aufgebrochen - Rad gestohlen

Friedberg: Der Besitzer eines schwarzen Cube Herrenrades stellte dieses am Dienstag (7.12.) gegen 21 Uhr in der Kaiserstraße ab. Um es zu sichern, verschloss er das etwa 750 Euro teure Rad mit einem Fahrradschloss. Am Morgen darauf (8.12.) wollte er gegn 7.50 Uhr mit dem Rad wieder losfahren, musste jedoch feststellen, dass es sich nicht mehr am Abstellort befand. Lediglich das Schloss im Wert von ca. 60 Euro war noch da. Offenbar hatte ein Dieb es brachial aufgebrochen, das Rad gestohlen und das Schloss am Tatort zurückgelassen. Die Polizei Friedberg, Tel.: 06031/601-0 sucht Zeugen und nimmt Hinweise zu Tat, Täter und dem Verbleib des schwarzen Herrenrades entgegen.

Unfallflucht dank Zeugen aufgeklärt

Nidda: Die Kontrolle über seinen VW Golf verlor ein Autofahrer am Mittwoch (8.12.) gegen 18.50 Uhr bei Unter-Schmitten. Der Mann kam von der B455 aus Richtung Harb. An der Einmündung zur Schottener Straße (L3139) verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links ab. Er überfuhr eine Verkehrsinsel mit mehreren Pfeilwegweisern. Der Mann ließ sich von der Unfallstelle holen. Auch sein erheblich beschädigtes Fahrzeug ließ er von einem Bekannten an der Unfallstelle aufladen und abholen. Dank einem Zeugen wurde die Polizei auf den Vorfall aufmerksam. Es gelang, das abtransportierte Unfallauto in Harb ausfindig zu machen. Der Unfallfahrer, ein 32-Jähriger aus dem Landkreis Gießen kam nochmal zur Unfallstelle zurück, um Spuren verschwinden zu lassen. Beim Crash blieb er unverletzt. Die Polizisten konnten ihn zur Polizeistation mitnehmen. Es bestand der Verdacht, dass er Alkohol und möglicherweise Drogen konsumiert hatte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 0,85 Promille. Seinen Führerschein musste der Mann zunächst abgeben. Die Polizei ermittelt gegen ihn wegen Unfallflucht und Fahren unter Drogen bzw. Alkoholeinfluss. Beim Unfall bekam sein VW Schäden an Felge, Stoßstange und Kotflügel im Wert von ca. 1500 Euro ab. Der Schaden an den Warntafeln auf der Verkehrsinsel beträgt ca. 5000 Euro. Es wird aktuell geprüft, ob gegen die Personen, die dem Unfallfahrer an der Unfallstelle halfen samt Fahrzeug zu fliehen, ein Strafverfahren wegen Strafvereitelung eingeleitet wird. Weitere Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei Büdingen, Tel.: 06042/9648-0 entgegen.

Stein gegen Fenster geschleudert

Gedern: Während des Trainingsbetriebs der Tischtennisabteilung schlug am Mittwoch (8.12.) gegen 18 Uhr ein Stein in die Scheibe der Turnhalle in der Franseckystraße ein. Obwohl die Sportler sofort nachsahen, wer den Stein geworfen hatte, konnten sie den Rüpel nicht mehr antreffen. Er floh offenbar auf einem Motorrad. An Scheibe und der Jalousie des Fensters entstand geringer Sachschaden. Das Glas ging beim Auftreffen des Steins nicht zu bruch. Die Polizei Büdingen, Tel.: 06042/9648-0 ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise von Zeugen.

Auffahrunfall fordert eine leicht Verletzte Bad Vilbel: Zu einem Auffahrunfall kam es am Mittwochabend (8.12.) in der Friedberger Straße. Ein 21-Jähriger fuhr gegen 19.30 Uhr mit seinem schwarzen Renault hinter dem blauen Seat einer 43-jährigen Frau in Richtung Dortelweil. Höhe der Kreuzung Büdinger Straße hielt die Bad Vilbelerin an einer Ampel verkehrsbedingt an. Der nachfolgende 21-Jährige aus einem Bad Vilbeler Ortsteil bemerkte das offenbar zu spät und fuhr auf den Seat auf. Dabei verletzte sich die Frau leicht. Hinzugezogene Rettungssanitäter konnten sie vor Ort behandeln. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt ca. 2000 Euro. Die Polizei Bad Vilbel, Tel.: 06101/5460-0 bittet um Hinweise von Zeugen.

