Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Georgsdorf - Gasflaschen gestohlen

Georgsdorf (ots)

In der Nacht zu Mittwoch verschafften sich unbekannte Täter Zugang zum Außenlager eines Raiffeisenmarktes an der Adorfer Straße in Georgsdorf. Sie entwendeten insgesamt 25 Gasflaschen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Emlichheim unter der Rufnummer 05943/92000 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell