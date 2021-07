Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Motorradfahrer schwer verletzt

Papenburg (ots)

Am Mittwoch kam auf der Rheiderlandstraße in Papenburg zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Ein 79-Jähriger bog gegen 11.10 Uhr mit seinem Wohnmobil von der B70 nach links auf die Rheiderlandstraße ab. Dabei übersah er einen 54-jährigen Motorradfahrer, der in Richtung Papenburg unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Der Wohnmobilfahrer blieb unverletzt.

