Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Zeugen gesucht

Lingen (ots)

Am Dienstag kam es auf der Straße Laxtener Brook zu einem Verkehrsunfall. Als ein 40-Jähriger mit seinem Ford an der dortigen Kreuzung auf die B214 stadteinwärts abbog, kam es zu einem Zusammenstoß mit einem aus Richtung Freren kommenden Lkw. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen, die Angaben zum Vorfall machen können. Sie werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

