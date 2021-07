Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Esterwegen - Diverse Sachbeschädigungen

Esterwegen (ots)

Zwischen Sonntag und Mittwoch kam es in Esterwegen zu diversen Sachbeschädigungen. Dabei schlugen bislang unbekannte Täter in der Straße Zum Osteresch die Scheibe eines Infokastens sowie eine Fensterscheibe eines Gebäudes des Heimatvereines mit einem Stein ein. In der Poststraße entfernten die Täter ein Werbeklebebild vom Schaufenster einer dortigen Apotheke und klebten es an die Scheibe eines daneben liegenden Marktes. Zudem stellten sie Einkaufskörbe auf die Blumenkübel vor der Apotheke, wodurch die Bepflanzung beschädigt wurde. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Esterwegen unter der Rufnummer 05955/934970 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell