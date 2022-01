Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Waldenbuch: Geschädigter einer Bedrohung gesucht

Ludwigsburg (ots)

Der Polizeiposten Waldenbuch, Tel. 07157 52699-0, sucht einen unbekannten männlichen Geschädigten, der am Samstag gegen 15:00 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Bahnhofstraße in Waldenbuch mutmaßlich Opfer einer Bedrohung wurde. Nachdem sich zuvor ein 73-Jähriger über längere Wartezeiten an der Kasse im Markt echauffiert haben soll, wollte der Geschädigten ihn zunächst beruhigen. Hierauf soll der 73-Jährige den Unbekannten zum Kampf aufgefordert haben. Dies wurde wohl durch den Geschädigten ignoriert. Auf dem Parkplatzgelände soll er dann vom 73-Jährigen bedroht worden sein. Eine Zeugin, die im Markt bereits das Streitgespräch mitbekommen hatte, nahm die Bedrohung wahr und verständigte die Polizei. Diese konnte den 73-Jährigen ermittel. Der Geschädigte ist jedoch weiterhin unbekannt. Dieser wird nun gesucht und gebeten sich zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell