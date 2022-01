Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Unfall im Kreisverkehr mit leicht verletzter Person

Ludwigsburg (ots)

Am Montagmorgen, gegen 06:40 Uhr, kam es im Kreisverkehr Stuttgarter Straße und Neue Ramtelstraße in Leonberg zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Eine 56 Jahre alte Peugeot-Fahrerin befand sich bereits im Kreisverkehr, als eine 24-jährige BMW-Fahrerin von der Neuen Ramtelstraße aus in den Kreisverkehr einfahren wollte und hierbei die Peugeot-Lenkerin mutmaßlich übersah. Diese wurde durch die Kollision leicht verletzt. An ihrem Peugeot entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden am BMW wird auf rund 7.000 Euro geschätzt.

