POL-LB: Gerlingen: U-Bahn-Waggons beschmiert

Ludwigsburg (ots)

Einen Sachschaden von rund 80.000 Euro hinterließen noch unbekannte Täter an insgesamt vier U-Bahn-Waggons der Linie 6. Am Sonntagmorgen, gegen 07.15 Uhr, alarmierten Mitarbeiter der Stuttgarter Straßenbahnen AG die Polizei, nachdem sie im U-Bahn-Tunnel zwischen der Endhaltestelle in Gerlingen und der Haltestelle "Siedlung" Personen festgestellt hatten, die die Züge besprühen würden. Es wurde zunächst eine Gleissperrung veranlasst, so dass Beamte des Polizeireviers Ditzingen nach den vermeintlichen Verdächtigen fahnden konnten. Die Polizisten konnten jedoch niemanden feststellen. Als die besprühten Waggons mittags in das Depot in Stuttgart-Möhringen gefahren wurden, befanden sich auf dem Betriebsgelände drei Personen, die in unmittelbarer Nähe zu den vier Waggons eine Drohne steigen ließen. Als sie von Mitarbeitern der SSB angesprochen wurden, flüchteten zwei der drei Männer zu Fuß. Ein 31-Jähriger versuchte sich mit einem PKW davon zu machen. Die Mitarbeiter nahmen die Verfolgung auf und das Fahrzeug sowie der Fahrer konnten letztlich durch Beamte des Polizeipräsidiums Stuttgart einer Kontrolle unterzogen werden. Im weiteren Verlauf wurden der 31-Jährige, sein Fahrzeug und letztlich auch seine Wohnung durchsucht. Die Polizisten stellten hierbei mehrere Farbspraydosen, mehrere Smartphones, diverse Speichermedien und eine kleinere Menge Betäubungsmittel fest. Die Beweismittel wurden beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauern an.

