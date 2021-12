Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Fensterscheibe beschädigt

Landau (ots)

Zeugen sucht die Polizei nach Beschädigung einer Fensterscheibe eines bewohnten Mehrfamilienhauses in der Martin-Luther-Straße in Landau. Ein oder mehrere Täter hatten in der Nacht von Freitag auf Samstag die Scheibe mit einem bislang unbekannten Gegenstand eingeschlagen. Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Landau unter der Telefonnummer 06341 2870 oder per E-Mail unter pilandau@polizei.rlp.de, zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell