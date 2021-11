Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt) Weitere Verkehrskontrollen der Polizei

Schifferstadt (ots)

Die Polizeiinspektion Schifferstadt hat auch am Dienstag (16.11.2021) Kontrollen im Rahmen der Verkehrssicherheitswoche durchgeführt. Dieses Mal standen von 08:00 Uhr - 10:30 Uhr die Burgstraße in Schifferstadt (Tempo 30, 18 Überschreitungen), von 11:40 Uhr - 12:40 Uhr die Ludwigstraße in Böhl-Iggelheim (Tempo 30, 9 Verstöße) und von 14:15 Uhr - 15:15 Uhr die Rheingönheimer Straße in Altrip (Tempo 30, 19 Verstöße) im Fokus. Die höchste Geschwindigkeit lag bei 49 km/h und wurde in Altrip gemessen. Diese Überschreitung zieht nach Abzug der Toleranz ein Bußgeld von 70 Euro nach sich. Neben den Geschwindigkeitsüberschreitungen wurden auch drei Gurtverstöße festgestellt und geahndet.

