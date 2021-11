Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt/Waldsee) Autofahrer unter Alkoholeinfluss

Schifferstadt/Waldsee (ots)

Am 15.11.2021, gegen 11:30 Uhr, wird ein betrunkener LKW-Fahrer auf einem öffentlich zugänglichen Firmengelände in Schifferstadt in der Rudolf-Diesel-Straße mitgeteilt. Laut dem Zeugen sei der Fahrer betrunken mit dem LKW auf dem Gelände gefahren. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest bei dem 46-jährigen Fahrer ergab einen Wert von 2,2 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt. Am Abend, gegen 20:50 Uhr, wurde ein 69-jähriger PKW-Fahrer in Waldsee in der Schlichtstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle konnten bei dem Mann Anzeichen für Alkoholkonsum festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,8 Promille. In beiden Fällen wurde den Fahrern auf der Dienststelle durch eine Ärztin Blut entnommen, die Weiterfahrt untersagt und Ermittlungen wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Bei der Kontrolle in Waldsee stellte sich zudem noch heraus, dass das Fahrzeug nicht mehr zugelassen ist. Diesbezüglich wird gegen den 69-jährigen Fahrer auch wegen eines Verstoßes nach dem Pflichtversicherungsgesetz ermittelt.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell