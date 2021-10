Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Anders als üblich

Saale-Holzland-Kreis (ots)

In Hermsdorf wurde einer 82-Jährigen ihr Drahtesel entwendet. Gegen 12:40 Uhr befand sich die Frau in einem Supermarkt in der Werner-Seelenbinder-Straße und stellte dort, wie seit 10 Jahren üblich, ihr weinrotes Damenrad ab. Als die Frau nach ihrem Bummel mit dem Fahrrad wegfahren wollte, fand sie nichts weiter, als einen leeren Stellplatz vor. Unbekannte Langfinger haben die Gunst der Stunde genutzt und sich das Rad mit der Aufschrift "Feldmann" und dem großen Korb auf dem Gepäckträger geschnappt und sind unerkannt entkommen. Auch eine sofortige Absuche im Nahbereich brachte keine Ergebnisse zum Beutegut oder den Tätern.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell