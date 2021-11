Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Verschleppte Raubkatzenstatue

Bild-Infos

Download

Frankenthal (ots)

Am gestrigen Sonntag, den 14.11.2021 tauchte unverhofft eine Löwen-Statue in der Unterführung der Adam-Opel-Straße in Frankenthal auf. Bislang unbekannte Täter entwendeten die Skulptur vermutlich und brachten diese an den Fundort. Zudem befanden sich etliche Glasscherben an der Örtlichkeit. Aufgrund der laufenden Ermittlungen sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls sowie nach dem Eigentümer des Löwen. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell