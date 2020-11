Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Alkoholisierter Fahrzeugführer versucht sich einer Polizeikontrolle zu entziehen

DelmenhorstDelmenhorst (ots)

Durch überhöhte Geschwindigkeit versuchte sich ein alkoholisierter Fahrzeugführer am Mittwoch, 18. November 2020, gegen 23:35 Uhr, einer Polizeikontrolle zu entziehen. Der 24-Jährige fiel mit seinem Opel Astra einer Streifenwagenbesatzung in Delmenhorst durch seine augenscheinlich überhöhte Geschwindigkeit auf. Dieser befuhr in rasanter Fahrweise die Adelheider Straße stadteinwärts. Trotz Anhaltesignale setzte der Fahrzeugführer seine Fahrt fort und bog unter Missachtung einer roten Ampel in den Brendelweg ab. Am Ende einer Sackgasse verließen der Fahrzeugführer sowie der Beifahrer fluchtartig den Opel. Durch die Polizei wurde die Verfolgung umgehend ebenfalls fußläufig aufgenommen, sodass der Fahrzeugführer auf einem nahegelegenen Betriebshof gestellt werden konnte. Dem Beifahrer gelang die Flucht. Im weiteren Verlauf konnte festgestellt werden, dass der 24-Jährige Fahrer aus Polen unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen stand. Eine Blutentnahme wurde entnommen. Zudem konnte er keinen Führerschein vorweisen. Weitere Ermittlungen haben ergeben, dass der genutzte Wagen bereits seit September 2020 abgemeldet und die angebrachten Kennzeichen zu einem Ford Escord gehören, der schon im März 2015 außer Betrieb gesetzt wurde. Auf den jungen Mann kommen nun mehrere Strafanzeigen zu. Zeugen, die Hinweise zu dem bisher noch unbekannten flüchtigen Beifahrer geben können werden gebeten, sich bei der Polizei Delmenhorst unter der Telefonnummer 04221/1559-0 zu melden.

