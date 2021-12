Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Bad Bergzabern (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte im Zeitraum vom 10.12.2021, ca. 17:00 Uhr - 11.12.2021, ca. 15:00 Uhr, in der Saarstraße in Bad Bergzabern einen am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW. Der Unfallverursacher setzte nach dem Anstoß seine Fahrt fort, ohne sich um die entstandenen Schäden zu kümmern.

Zeugen, die Angaben zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell