Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Sonntag gegen 23:35 Uhr vermutlich beim Vorbeifahren einen im Herdweg abgestellten Skoda. Ohne sich um den am Skoda verursachten Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro zu kümmern, fuhr der unbekannte Fahrer weiter. Das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, bittet um Zeugenhinweise.

