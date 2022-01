Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8/Leonberg: VW umgekippt

Ludwigsburg (ots)

Glück im Unglück hatte ein 63 Jahre alter VW-Lenker, der am Sonntag gegen 14.40 Uhr im Bereich der Anschlussstelle Leonberg-Ost in einen Unfall verwickelt war. Der VW-Fahrer, der in Richtung Stuttgart unterwegs war, wollte die Autobahn verlassen, wobei er wohl seine Geschwindigkeit nicht an die vorherrschenden Witterungsbedingungen angepasst hatte. Im Bereich der Anschlussstelle verlor er die Kontrolle über seinen PKW, der sich in der Folge um die eigene Achse drehte. Das Fahrzeug kam anschließend nach rechts von der Fahrbahn ab und kippte auf die Fahrerseite. Der Fahrer blieb unverletzt. Die Freiwillige Feuerwehr Leonberg befand sich mit sechs Fahrzeugen vor Ort. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Anschlussstelle blieb während der Unfallaufnahme und den Bergemaßnahmen bis gegen 15.50 Uhr gesperrt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell