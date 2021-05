Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Mutmaßliche Trunkenheitsfahrt auf Netto-Parkplatz/ Nach Zeugenaussage ließ betrunkener Pick-Up-Fahrer ein Kind ans Steuer

Tönisvorst-Vorst (ots)

Am Donnerstagabend gegen 19:50 Uhr rief eine Zeugin die Polizei zum Parkplatz des Netto-Marktes auf der Anrather Straße. Bei Eintreffen wies sie auf einen geparkten schwarzen Pick-Up und schwarzen Reifenabrieb auf dem Boden hin. Zeugen sagten aus, dass ein Mann mit Cowboyhut das Auto gefahren habe. Dieser hätte schnelle Runden über den Parkplatz gedreht, wodurch die Reifenspuren entstanden sind. Auch soll zwischendurch ein Kind am Steuer des Pick-up gesessen habe. Der Mann würde sich nun auf einem Nebengrundstück aufhalten. Die Einsatzkräfte trafen den Fahrzeughalter und mutmaßlichen Autofahrer auf dem Nachbargrundstück an, wo er aus einer Dose Bier trank. Der Mann leugnete die Fahrt und sagte auch, er wisse nicht, wer stattdessen gefahren sei. Da der Mann stark nach Alkohol roch und ein Atemalkoholtest mit mehr als 1 Promille ein positives Ergebnis anzeigte, wurde ihm auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an./YF (374) 210513-2047-082211

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell