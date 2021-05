Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Radfahrerin verletzte sich bei einem Verkehrsunfall

Kempen (ots)

Am heutigen Feiertag, gegen 15:35 Uhr, befuhr eine 64jährige Frau aus Rheurdt mit ihrem Fahrrad die Straße Kauertzacker in Kempen. Hierbei übersah sie einen Absperrpfosten auf der Fahrbahn. Sie kam zu Fall und verletzte sich leicht am Bein. / fd (373)

