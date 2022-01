Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: 36-jähriger BMW-Lenker in auffälliger Fahrweise unterwegs

Ludwigsburg (ots)

Noch Zeugen und gegebenenfalls geschädigte Personen sucht das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0, nachdem es am Samstag gegen 21.10 Uhr auf einem Parkplatz im Bereich eines Schnellrestaurants und einer Autovermietung in der Tilsiter Straße in Sindelfingen zu einer Straßenverkehrsgefährdung kam. Zeugen alarmierten die Polizei, nachdem sie beobachtet hatten, wie ein BMW-Lenker augenscheinlich ziel- und grundlos auf dem Parkplatz hin und her fuhr. Die Straße, die die Parkplätze der beiden Firmen verbindet, befuhr er teilweise auf der Gegenseite und er soll mehrere Male auf andere Verkehrsteilnehmer zu gefahren sein, bevor er kurz vor einem Zusammenprall letztlich doch auswich. Die hinzugerufenen Beamten des Polizeireviers Sindelfingen stellten den 36-jährigen Fahrer auf dem Parkplatz vom dem Eingang des Schnellrestaurants in seinem BMW sitzend fest. Da der Mann nach Eintreffen der Polizei versuchte wegzufahren, wurde sein PKW mit dem Streifenwagen blockiert. Anschließend kam es zu längeren Diskussionen zwischen den Beamten und dem 36-Jährigen, der weder den Motor des PKW ausschalten noch selbst aussteigen wollte und die polizeilichen Maßnahmen in Frage stellte. Letztlich fügte sich der Mann und führte auch einen Alkohol- und einen Drogenvortest durch, die beide ohne Ergebnis verliefen. Möglicherweise befand sich der Mann unter dem Eindruck einer psychischen Ausnahmesituation. Der Führerschein des 36-Jährigen wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell