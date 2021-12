Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz der Fundgrube in Asbach

Asbach (ots)

Am Montagvormittag kam es auf dem Parkplatz der "Fundgrube" in der Hauptstraße in Asbach zu einer Verkehrsunfallflucht. Als die Geschädigte um 11:30 Uhr von ihrem Einkauf zurückkehrte, stellte sie die Beschädigungen im Heckbereich ihres PKW Peugeot fest. Der oder die Unfallverursacher*in beschädigte beim ein- oder ausparkten den PKW der Geschädigten und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell