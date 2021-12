Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbruch in Gartenlaube

Rheinbreitbach (ots)

In der Zeit zwischen Mittwoch, dem 01.12.2021 und Freitagmittag drangen unbekannte Täter in eine Gartenlaube in der Heerstraße in Rheinbreitbach ein und durchwühlten einen Schrank. Hinweise an die Polizei in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell