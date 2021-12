Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht geklärt

Rheinbreitbach (ots)

Am Freitagmorgen versuchte ein französischer Lkw-Fahrer in der Hauptstraße in Rheinbreitbach eine Engstelle zu passieren und touchierte hierbei einen geparkten Pkw. Nach Angaben einer Zeugin setzte der Lkw nach der Kollision zurück und fuhr davon. Aufgrund der aufmerksamen Zeugin konnte über die Spedition der flüchtende Fahrer ermittelt werden.

