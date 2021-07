Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Ladendiebe in Delmenhorst durch Mitarbeiter gestellt +++ U-Haft angeordnet

Delmenhorst (ots)

Mitarbeiter eines Elektrofachmarktes stellten am Dienstag, 29. Juni 2021, zwei Ladendiebe, die zuvor mehrere Artikel entwendeten. Das Amtsgericht Oldenburg ordnete daraufhin die U-Haft der Männer an.

Gegen 17:50 Uhr beobachtete der 27-jährige Ladendetektiv des Marktes in der Seestraße in Delmenhorst zwei Männer, die gemeinsam Waren in einem Rucksack verstauten.

Als der 27-Jährige einen der Männer beim Verlassen des Geschäftes ansprach, versuchte dieser, die Flucht zu ergreifen, wurde jedoch durch den Ladendetektiv festgehalten.

Daraufhin versuchte sich der Ladendieb in aggressiver Weise dem Griff zu entreißen, weshalb unverzüglich drei weitere Mitarbeiter zur Hilfe kamen. Gemeinsam konnten sie den sich stark wehrende Ladendieb zurück ins Geschäft bringen.

Dabei schlug und trat dieser jedoch um sich und beleidigte und schubste die Mitarbeiter, sodass mehrere Mitarbeiter in ein Regal mit Ware fielen. Durch die Angriffe des Ladendiebes wurden zwei Mitarbeiter leicht verletzt.

Zeitgleich sprachen andere Mitarbeiter den zweiten Ladendieb an, der zwar kooperativ war, sich jedoch bereits der zuvor entwendeten Waren erleichtert hatte.

Die Beamten der Polizei Delmenhorst stellten fest, dass es sich bei den Ladendieben um einen 37-jährigen Mann aus Bremen sowie einen 40-Jährigen aus Delmenhorst handelte.

Die Polizeibeamten nahmen die Ladendiebe vorläufig fest und leiteten Ermittlungsverfahren ein.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg ordnete das Amtsgericht Oldenburg, wegen dieser und weiteren zurückliegenden Taten, die Untersuchungshaft der Männer an. Beamte der Polizei Delmenhorst überführten sie nach der Vorführung beim Amtsgericht in eine Justizvollzugsanstalt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell