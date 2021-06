Bundespolizeiinspektion Saarbrücken

BPOLI-SB: Anonymer Anrufer löst nächtlichen Polizeieinsatz am Flughafen Saarbrücken aus

Saarbrücken (ots)

Am 26.06.2021 gegen 02:55 Uhr löste ein anonymer Anruf einen nächtlichen Polizeieinsatz aus, an dem neben Kräften der Bundespolizei auch Beamte der saarländischen Landespolizei beteiligt waren. Der Anrufer gab eine telefonische Bombendrohung für den Flughafen Saarbrücken ab und kündigte eine bewaffnete Person an. Da die Drohungen aufgrund der Gesamtumstände zunächst ernst zunehmen waren, sperrte die Bundespolizei Teile des Flughafens ab. Nach Abschluss der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen hob die Bundespolizei die Absperrungen am 26.06.2021 um 04:45 Uhr wieder auf. Es kam zu keinen Beeinträchtigungen des Flugverkehrs oder zu Flugausfällen. Die Ermittlungen gegen den anonymen Anrufer wurden aufgenommen und dauern noch an. Am Flughafen Saarbrücken ist die Bundespolizei für die Aufgabe der Luftsicherheit zuständig. An dem Einsatz waren rund vierzig Polizeibeamte beteiligt.

