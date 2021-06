Bundespolizeiinspektion Saarbrücken

BPOLI-SB: Bundespolizei nimmt gesuchten Computerbetrüger fest

Saarbrücken (ots)

Einen 22-jährigen Deutschen, der von der Staatsanwaltschaft Saarbrücken wegen Computerbetrug in 9 Fällen gesucht wurde, konnten Beamte der Bundespolizei gestern Abend am Saarbrücker Hauptbahnhof festnehmen. Der junge Mann, der zu 10 Monaten Jugendarrest verurteilt wurde, steht zudem in Verdacht, in seiner Bewährungszeit weitere Straftaten begangen zu haben. Außerdem hat er beharrlich gegen seine Auflagen verstoßen. Da der Haftgrund Fluchtgefahr besteht, wurde er heute Morgen dem Haftrichter vorgeführt und in Sicherungshaft genommen.

