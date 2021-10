Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Elze: Katze aus angekipptem Fenster gerettet

Hildesheim (ots)

(koe) Am Mittwochnachmittag versuchte eine Katze aus dem angekippten Fenster eines Mehrfamilienhauses zu klettern. Ein aufmerksamer Anwohner hörte die Hilfeschreie der nun im Fenster im 1. Obergeschoss festgeklemmten Katze und wählte den Notruf. Die Kameraden der Feuerwehr Elze konnten die Katze aus ihrer Lage befreien. Anschließend wurde sie von den eingesetzten Beamten der Polizei einem Tierarzt vorgestellt. Zum Glück verletzte sich die Katze nur leicht. Die Besitzerin konnte ausfindig gemacht und die Katze an diese übergeben werden. An alle Haustierbesitzer: Bitte achten Sie beim Verlassen des Hauses darauf, dass Fenster und Türen geschlossen sind.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell