Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Pressemitteilung PK Alfeld

Hildesheim (ots)

Alfeld (ni) - Am 18.10.2021 entwenden unbekannte Täter von einem am Fahrradständer am Bahnhof, Hannoversche Straße/Ecke Göttinger Straße abgestellten Fahrrad das Hinterrad. Das Fahrrad ist morgens dort abgestellt worden. Als die Eigentümerin es am Abend gegen 20:20 Uhr wieder in Betrieb nehmen wollte, stellte sie den Diebstahl fest. Als das Rad am Morgen des 19.10.21 abgeholt werden sollte, wird festgestellt, dass nun auch das Vorderrad gestohlen worden ist. Der Gesamtschaden wird mit 365 Euro angegeben.

Am 19.10.2021, gegen 13:30 Uhr, entwenden bislang unbekannte Täter das Portemonnaie einer 61-Jährigen Alfelderin. Die Geldbörse mit Bargeld und persönlichen Papieren befand sich in einer Tasche in einem Einkaufswagen. Die Tat ereignete sich in einem Discount-Einkaufsmarkt in der Neuen Wiese. Später wird festgestellt, dass mit der EC-Karte der Geschädigten bereits mehrere Transaktionen durchgeführt worden sind.

In der Zeit vom 18. Bis 19.10.21 haben bislang unbekannte Täter auf dem Gelände des Alfelder Gymnasiums im Antonianger mehrere Pflanzringe aus Beton und einen Metallaschenbecher beschädigt. Der Gesamtschaden steht noch nicht fest.

Hinweise zu den Taten nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05181-9116115 entgegen.

