Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Dreister Dieb entwendet Fahrradteile

Hildesheim (ots)

Alfeld (Wö) Am Montag, den 18.10. gegen 09.20 h stellte eine Alfelderin ihr Fahrrad in Bahnhofsnähe, im Fahrradunterstand Hannoversche Str. Ecke Göttinger Straße ab. Als sie es abends wieder abholen wollte, musste sie feststellen, dass das Hinterrad nicht mehr da war. Am nächsten Morgen sollte das Fahrrad zur Reparatur abgeholt werden und man staunte nicht schlecht. Nun fehlte auch noch das Vorderrad. Die Räder hatte eine Größe von 28 Zoll wurden von einem schwarzen Herrenrad mit blauen Sprenkeln abgebaut. Am Fahrrad war ein Kindersitz befestigt. Kann jemand etwas zur Tat, Tatzeit oder den Tätern sagen? Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Alfeld, Tel. 05181/9116-115 oder poststelle@pk-alfeld.polizei.niedersachsen.de .

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell