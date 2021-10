Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Kfz-Diebstahl in Sarstedt - schwarzer BMW X6- entwendet

Hildesheim (ots)

Sarstedt, Geschwister-Scholl-Str.(fm) Am 18.10.2021 in der Zeit von 00:00 Uhr bis 08:45 Uhr wurde ein am Straßenrand geparkter schwarzer BMW X6 in der Geschwister-Scholl-Straße in Sarstedt von unbekannten Tätern entwendet. Der Wert des Kfz wird auf ca. 50000 Euro geschätzt. Die Polizei in Sarstedt bittet um Hinweise unter 05066-9850.

