POL-HI: Holzregal mit Klebeband befestigt

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Am 16.10.2021 erhielt die Polizei einen Hinweis, dass ein Pkw auf der BAB 7 in Richtung Kassel unterwegs sei, auf dem ein Regal mit einem Klebeband festgemacht sei.

Auf Höhe der Anschlussstelle Hildesheim wurde das Fahrzeug durch Beamte der Autobahnpolizei Hildesheim festgestellt und an der Hildesheimer Börde angehalten und kontrolliert. Auf dem Mercedes befand sich ein Holzregal, welches nur mit einem Teppichklebeband gesichert war. Im Kofferraum bemerkten die Polizeibeamten einen ausschließlich mit einer Hundeleine gesicherten Kühlschrank, der über das Fahrzeugheck bei offener Klappe herausragte. Sie teilten der Fahrzeugführerin mit, dass sie eine Ordnungswidrigkeit begangen hat und sie so nicht weiterfahren darf. Die Frau zeigte sich vorerst sehr unkooperativ, stellte jedoch Schrank und Kühlschrank auf der Rastanlage ab, nachdem ihr bewusst wurde, dass eine Weiterfahrt in dieser Form nicht erfolgen konnte.

