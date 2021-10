Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Illegale Müllentsorgung in Hüddessum

Hildesheim (ots)

Harsum, OT Hüddessum (fer) Am Vormittag des 17.10.2021 stellten mehrere Anwohner auf einem Feldweg im Bereich des Schützenhauses in Hüddessum größere Mengen illegal entsorgten Mülls fest. Die Polizei konnte erste Hinweise auf mögliche Verursacher sichern. Aufgrund der Menge des Mülls dürfte der Unrat mit einem geräumigen Fahrzeug oder einem Anhänger in die Feldmark transportiert worden sein. Die Polizei bittet Zeugen, die weitere Hinweise auf die Verursacher geben können, sich bei der Polizei Sarstedt unter der Tel.-Nr.: 05066/9850 zu melden.

