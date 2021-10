Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Lühnde

Hildesheim (ots)

Algermissen, OT Lühnde, Am Ring (fer) Am 15.10.2021, zwischen 13:00 Uhr und 17:00 Uhr, hatte ein Anwohner einen Mercedes Transporter in Lühnde in der Straße 'Am Ring' abgestellt. Als er wieder zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er feststellen, dass zwischenzeitlich am Spiegel auf der Fahrerseite ein Schaden entstanden war. Der Verursacher des Unfalls muss aufgrund der Höhe des Spiegels ein größeres Fahrzeug gefahren sein, möglicherweise einen anderen Transporter oder eine landwirtschaftliche Maschine. Der Schaden an dem Mercedes wird auf ca. 100,- Euro geschätzt. Die Polizei bittet Zeugen sich bei der Polizei Sarstedt unter der Tel.-Nr.: 05066/9850 zu melden.

